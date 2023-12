© Universal



"So wie ich bin" erschien 2009. Im Zusammenspiel mit einem herzerfrischenden Coverbild ist so ein Titel natürlich extrem imagebildend. Helene Fischers Marketingstrategen wussten sehr genau, was sie tun mussten: Auch mit ihrem vierten Album landete sie auf Platz zwei der Charts, mit "Ich will immer wieder ... dieses Fieber spür'n" hatte sie ihren ersten größeren Hit.