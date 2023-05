© Getty Images



Der eiserne Wille zahlte sich aus: Anfang der 90-er verdiente J.Lo als Background-Tänzerin in Musikvideos und auf Live-Touren von Janet Jackson ("That's The Way Love Goes") und den New Kids On The Block ihr Geld. Neben den Erfolgen als Tänzerin baute sie sich ein zweites Standbein als Schauspielerin auf: Für ihre Darbietung in "Selena" (1997) wurde sie sogar für einen Golden Globe nominiert.