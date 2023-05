© 2023 Jon Kopaloff/Getty Images for Marcel Remus



Lange wurde gerätselt, nun ist klar: Prinz Harry wird an der Krönung teilnehmen. Einen Skandal erwartet Frauke Ludowig allerdings nicht: "Natürlich ist es für alle eine höchst emotionale Situation, bei der ich mir als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, wie man da Emotionen außen vor lässt. Aber wer in eine solche Familie hineingeboren wird, der ist an einem solchen Tag schon imstande, so etwas auszublenden."