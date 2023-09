© teleschau / Birner



Paulina Rümmelein punkte am Set von "Watzmann ermittelt" vor allem mit ihrer "natürlichen Art", wie Schauspiel-Kollege Andreas Giebel betont. Die 25-Jährige beweist sich gleich an ihrem ersten Tag am Set der Serie und bringt bei unzumutbaren Temperaturen Fotoshooting, Pressetermin und Szenen-Dreh unter einen Hut.