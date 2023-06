© Disney



Das Animationsabenteuer "Luca" (2021) spielt an einem Küstenort an der italienischen Riviera. Dort genießen die Freunde Luca (links) und Alberto den Sommer - bis ihr Geheimnis ans Licht zu kommen droht: In Wahrheit sind sie Seemonster aus dem Meer. "Luca" erzielte einen "Metascore" von 71 Punkten und war für einen Oscar in der Kategorie "Bester Animationsfilm" nominiert.