© Miramax Films



Nach von "Eine wie keine" wollte der deutsche Verleih an dessen Erfolg anknüpfen - was aber nur mäßig gut klappte: In "Den einen oder keinen" (2000, Originaltitel: "Down To You") durfte sich Freddie Prinze Jr. als Hauptdarsteller erneut unsterblich verlieben, in diesem Fall in Julia Stiles.