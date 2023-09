© ZDF



"Das gefällt mir ausgesprochen gut! Das ist das erste Leuchtmittel, das ich auf Anhieb so richtig gut finde!" Wenn Horst Lichter (rechts) so etwas sagt, dann liegt er oft mit seinem Geschmack gar nicht so falsch. Total daneben lagen diesmal allerdings die "Bares für Rares"-Händler.