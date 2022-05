© Paramount Pictures / ILM



Der wohl größte Schock seines Lebens: Während der Arbeit an "To the Ends of the Earth" in Südafrika wurden Cumberbatch und seine Kollegin Denise Black von sechs Männern gekidnapped. Der Hollywoodstar konnte sich aus der Situation glücklicherweise herausreden. "Danach wollte ich ein weniger normales Leben führen", sagte er über das Horror-Erlebnis.