Bereits zu Beginn des Experiments kommt die Schauspielerin Nora Tschirner an ihre Grenzen. Sie soll in ein Kanu steigen und wird gedanklich sofort an den Tag des Unfalls zurückgeworfen. Wird sie ihre Panikattacken nach "Reine Kopfsache mit Nora Tschirner" überwinden können?