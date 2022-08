© 2019 Getty Images/Chris J Ratcliffe



Bitte nicht stören, Larry ist gerade im Dienst! Er hat einen äußerst wichtigen Beruf. Der britische Kater ist Chief Mouser to the Cabinet Office und lebt zusammen mit dem jeweiligen Premierminister in der Downing Street No. 10. Seit 2011 hat er die wichtige Aufgabe, das Haus von Ratten und Mäusen freizuhalten.