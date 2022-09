© ZDF / Malorie Shmyr



Als Moderator von "Glow Up - Deutschlands nächster Make-Up-Star" habe er so einiges von den Make-Up-Artists gelernt, erzählt Riccardo Simonetti im Interview. Selbst teilnehmen würde er allerdings nicht: "Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, mich beruflich in eine Situation zu begeben, in der ich mir öffentlich auf die Finger schauen lasse."