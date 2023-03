© Joshua Sammer / Getty Images



Vom unbekümmerten jungen ESC-Star zur gestandenen Künstlerin: Lena Meyer-Landrut hat sich in der deutschen Musiklandschaft zur festen Pop-Größe entwickelt - und gibt als Coach in "The Voice Kids" seit vielen Jahren ihre Erfahrungen weiter. Ab Freitag, 10. März, sitzt die 31-Jährige wieder in der Jury der SAT.1-Talentshow.