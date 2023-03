© MDR/ARD Degeto/Gordon Muehle



Eines der sicherlich interessanteren Teams in der deutschen TV-Krimi-Landschaft: Jan Kawig (Bernhard Conrad) und Annett Schuster (Kristin Suckow) finden im ersten "Tod an Rennsteig"-Film eine Leiche in jenem verlassenen Freibad, in dem Jan Teile seiner Kindheit verbrachte.