"So viele Erinnerungen haben mit Fernsehen zu tun": Ulla Kock am Brink bezeichnet sich selbst als Fernsehjunkie - immer noch. Jetzt moderiert sie das Comeback der "100.000 Mark Show" bei RTL. Der Sender setzt auf die altbekannte Show-Marke. Der Gewinn wird aber natürlich in Euro ausgezahlt - zum amtlichen Tauschkurs von 1,95583 DM = 1 Euro.