Steht unsere Gesellschaft am Abgrund? In scheinbar düsteren Zeiten startet Eckart von Hirschhausen das ARD-Magazin "Team Hirschhausen! Einfach besser leben", das Menschen am Nachmittag zeigen will, wie man sein Leben gesünder und im Einklang mit unserer Natur und Umwelt gestalten kann.