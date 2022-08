© 2017 Getty Images / Sean Gallup



Verpönt und verboten, aber dennoch von manchen vermisst: Seit 2014 leiden viele Touristen unter der Vorschrift, auf das Eimersaufen am Strand verzichten zu müssen. Peter Giesel meint dazu: "Kein Mensch will Eimersaufende und sich erbrechende Touristen am Strand liegen haben, niemand."