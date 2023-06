© ARD Degeto/Element Pictures (The Dry) Limited 2022



Irin Shiv (Roisin Gallagher) ist vor zehn Jahren nach London ausgewandert, wo sie ein wildes Partyleben und eine missglückte Künstlerinnen-Karriere in den Alkoholismus trieb. Nun kehrt sie - seit sechs Monaten trocken - zu ihrer Familie in Irland zurück. Die grandiose irische Dramedy "The Dry" ist ein echtes Serienjuwel.