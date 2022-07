© Kenneth Cappello



Der Hype um Billie Eilish war und ist natürlich auch in Deutschland deutlich zu spüren. Eine weitere Bestmarke ihres Debütalbums von 2019: Die 14 Songs von "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" kamen in Deutschland innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung auf 14 Millionen Spotify-Streams - wieder ein neuer Rekord.