Kurz nach seinem Oscartriumph begann Robert De Niro eine Wochenend-Karriere als Taxifahrer in New York - natürlich in Vorbereitung auf seine Rolle in Scorseses "Taxi Driver". Einmal erkannte ihn ein Fahrgast: "So ist das im Show-Biz, in einem Jahr bekommt man den Oscar, im nächsten fährt man Taxi", soll der Mann der Legende nach gesagt haben.