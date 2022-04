© iStock / Muenz



Ein weiterer Mythos: weißer Spargel ist gesünder als grüner Spargel. Doch auch das stimmt so nicht, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Denn grüner Spargel wächst im Gegensatz zu weißem Spargel über der Erde und entwickelt dadurch an der Sonne den gesunden, natürlichen Farbstoff Chlorophyll sowie reichlich Vitamin C.