Die Verkäuferin versuchte sich rauszureden mit: "Ich bin ja kein Fachmann!". Und so erklärte Maier (links) nochmal, wie "hoch dotiert" der Künstler gehandelt wird. Als Minimum setzte der Experte einen Preis von 3.000 bis 3.500 Euro für das Kleinformat an. "Was?", fragte die Verkäuferin ungläubig nach.