Wie man heute weiß, ist das Fruchtgemüse an sich nicht giftig, aber Stängel, Blätter und der Stielansatz der Tomate in geringen Mengen schon. Denn in diesen Pflanzenteilen steckt sogenanntes Solanin. Dabei handelt es sich um ein Alkaloid, das schwach giftig wirkt und Übelkeit oder Erbrechen hervorrufen kann. Vorsicht: auch unreife, grüne Tomaten enthalten die giftige Substanz.