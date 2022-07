© Andreas Rentz/Getty Images



Die erste deutsche Prominente, die das Publikum an ihren Hochzeitsvorbereitungen teilhaben ließ, war Sarah Connor. Sie war 2005 noch schwer verliebt in Gesangskollege Marc Terenzi, mit dem sie sich in den neun Folgen "Sarah & Marc in Love" jedoch auch gern mal zoffte. Fünf Jahre nach der Hochzeit in Katalonien trennten sich die beiden.