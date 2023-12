© 2022 Getty Images/Emma McIntyre



Die New Kids on the Block hatten an Silvester immer doppelten Grund zum Feiern: Frauenschwarm Joey McIntyre wurde am 31. Dezember 1972 in Needham, Massachusetts, geboren. Alkohol gab's zum Anstoßen jedoch erst mal nicht, denn als McIntyre 1985 zur Boygroup stieß, war er gerade mal zwölf Jahre alt.