© 2023 Getty Images/Frazer Harrison



Jamie Lee Curtis ist eine preisgekröntee Schauspielerin, die am Sonntag eine Chance auf ihren ersten Oscar für die beste Nebendarstellerin in " "Everything Everywhere All at Once" hat. Auf das private Abendessen der Oscar-Nominierten am Donnerstagabend (19.30 Uhr) verzichtet die 64-Schauspielerin jedoch: "Mami geht früh ins Bett".