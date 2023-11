© Frank Achim Schmidt



Die viertteilige Amazon-Doku "Jan Ullrich - Der Gejagte" ist eine Produktion, die im Gegensatz zur ARD-Doku "Being Jan Ullrich" eng mit dem Protagonisten selbst zusammenarbeitet - was in diesem Fall jedoch kein Nachteil ist. Beide Dokus sind äußerst sehenswert - und anrührend.