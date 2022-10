© ProSieben/Willi Weber



In Belgien lebte Jenke von Wilmsdorff in einer Halle, in der Stürme und Wasserphänomene simuliert werden können. Normalerweise "schießt" man dort Wasser- und Unterwasseraufnahmen für Kinofilme. Der ProSieben-Reporter "durfte" in diesem Ambiente für eine Weile leben unter anderem Bekanntschaft mit den Stürmen des Jahres 2050 machen.