Joaquin Phoenix wurde in eine Sekte hineingeboren. Seine Eltern, die sich als Hippies beim Trampen kennenlernten, verließen die "Children of God" (heute nennt sich die Sekte "The Family"), als der Schauspieler vier Jahre alt war. Nach dem Ausstieg wagten sie den Neustart in Los Angeles. Als Zeichen für diesen Neuanfang wurde der Familienname von Bottom in Phoenix geändert.