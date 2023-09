© Pascal Buenning



Bereit für ihre erste Kommissarinnen-Rolle in einer Krimireihe: Johanna Wokalek folgt Verena Altenberger als Münchener "Polizeiruf 110"-Ermittlerin nach. Gleich ihr erster Fall hat es ziemlich in sich, denn "Little Boxes" dürfte in gewissen akademisch-politischen Kreisen nicht allzu "leicht" genommen werden.