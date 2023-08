© Universum Film



Dass "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998) weder Werbung für die Zockerstadt noch für einen gesunden Lebensstil sein würde, war nach der Vorlage von Hunter S. Thompson zu erwarten. Ebenso wie die Tatsache, dass Regisseur Terry Gilliam die Hauptfigur Raoul Duke, gespielt von Johnny Depp (links, mit Benicio del Toro), so wahnwitzig heruntergekommen anlegen würde. Depp glänzte in der Rolle, wohl auch, weil er in seiner Jugend selbst so einige Erfahrungen in Sachen Drogen gesammelt hatte.