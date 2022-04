© Ian Gavan/Getty Images for Jaeger-LeCoultre



Nach dem "Mad Men"-Abschied blieb January Jones in Serienrollen präsent, etwa von 2015 bis 2018 in der US-Comedyserie "The Last Man on Earth". Zuletzt ergatterte sie 2020 in der Netflix-Produktion "Spinning Out" die Hauptrolle einer gescheiterten Eiskunstläuferin, die eine letzte Chance bekommt.