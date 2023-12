© ZDF/Marion von der Mehden



Mit am bekanntesten ist Juergen Maurer (links) in Deutschland für seine Rolle in der ZDF-Thrillerreihe "Neben der Spur" - nach Vorlagen von Michael Robotham. Dort spielt er den Polizisten Vincent Ruiz. Neben ihm sieht man Milena Lorenz (Anna Bederke) und Ulrich Noethen, seinen Co-Star, der einen Psychiater verkörpert.