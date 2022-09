© Pascal Le Segretain/Getty Images For Louis Vuitton



Sie ist zwar schon länger mit einem britischen Millionärserben liiert, aber immer noch ledig: Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland. Die Tochter des griechischen Kronprinzen Paul wurde 1996 in New York geboren, wuchs aber in London auf - in der Nähe ihres Patenonkels Prinz Charles. Inzwischen fühlt sie sich vor allem auf Laufstegen und in der Modewelt zu Hause.