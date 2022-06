© ZDF



Jutta aus Soltau brachte in die Freitagsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" ein besonderes Schmuckstück, mit dem Wunsch: "Ich will, dass diese Brosche in die richtigen Hände kommt!" Vielleicht sollte ihr Objekt sogar im Museum ausgestellt werden, dachte die Verkäuferin. Das erste Gebot im Händlerraum war ihr bei dieser Erwartung zu niedrig.