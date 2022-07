© Amazon/Arnold Bennett



In der Vergangenheit gab die Doku-Reihe "All or Nothing" bereits spannende Einblicke hinter die Kulissen von Manchester City und Tottenham. Nun widmet sich die Amazon-Serie dem FC Arsenal: In insgesamt acht Episoden folgt "All Or Nothing" dem Fußballverein durch die nervenaufreibende Saison 2021/22. Die ersten drei Folgen sind ab 4. August abrufbar, die weiteren Episoden folgen im Wochentakt.