© iStock/JimmiLarsen



Was geschieht hinter der Klappe, sobald der Geschirrspüler angestellt worden ist? Wasser läuft ein, wird enthärtet, erhitzt und druckvoll auf die zu spülenden Teile gespritzt. In einem weiteren Spülgang kommt Reinigungsmittel dazu. Die Materialien, die man einräumt, müssen daher ein gewisses Maß an Hitze und Chemie aushalten können. Das sind bestimmte Sorten von Kunststoff, Metall, Keramik und Glas.