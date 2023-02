© iStock / nobtis



Also sollte das Kartoffelwasser nicht weggeschüttet, sondern in die Gießkanne abgefüllt werden. Am besten lässt man dafür das ungesalzene Kartoffelwasser vollständig abkühlen. Es ist wichtig, dass beim Kochen kein Salz verwendet wurde, denn das schadet dem Boden und den Pflanzen. Balkon- und Zimmerpflanzen können einmal die Woche damit gedüngt werden.