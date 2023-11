© ZDF



Als Sven Deutschmanek die Jukebox auf Herz und Nieren prüfte, sorgte der David-Hasselhoff-Song "Looking For Freedom" für gute Laune bei Horst Lichter. "Dieser Mann hat es geschafft, Deutschland zu vereinen", adelte der Moderator den deutsch-deutschen Wendehit. Auch Experte Deutschmanek war großer Fan - von der Jukebox. Obwohl sie noch gar nicht so alt war.