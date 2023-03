© RTL / Maor Waisburd Photography



Ruhestand? Von wegen. In "Miss Merkel" beweist die ehemalige Kanzlerin kriminalistischen Spürsinn! Zusammen mit ihrem Ehemann (Thorsten Merten) und Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) ermittelt sie in Klein-Freudenstadt in der Uckermark, als ein Schlossherr unter mysteriösen Umständen stirbt.