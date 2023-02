© ZDF / Svea Pietschmann



Katrin Eigendorf ärgert sich über die Passivität der Russen, die in sicheren Gefilden leben: "Wo sind zum Beispiel Russen in Deutschland, die gegen den Krieg auf die Straße gehen? Wir sehen dort nur die Unterstützer Putins. Und ich frage mich: Wo sind all die anderen?"