© Peter Bischoff/Getty Images



Der "Eisenfuß" (Mitte, hier mit Julio Iglesias und Heino): Horst-Dieter Höttges galt als kompromissloser Verteidiger. 66 Mal spielte der gebürtige Mönchengladbacher, der die meiste Zeit seiner Karriere in Bremen verbrachte, für die Nationalmannschaft - bei der WM allerdings nur wenige Minuten im schicksalhaften Spiel gegen die DDR (0:1). Er stand auch im Finale der WM 1966. 2019 wurde bekannt, dass Höttges an Demenz erkrankt ist. Der 79-Jährige lebt in einem Pflegeheim in der Nähe von Bremen.