"Das ist ein richtig alter Kinderwagen von einem der namhaftesten Herstellern: Brennabor", informiert Deutschmanek. Das hohe Alter erkennt der Experte anhand der deutschen Reichspatent-Schilder am Wagen. Die Firma Brennabor ist 1871 in Brandenburg an der Havel von drei Brüdern gegründet worden. Der Wagen ist wohl von 1908.