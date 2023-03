© iStock/PavelIvanov



In das Projekt "schönes Haar" kann viel Zeit und Geld investieren, wer an die Verheißungen aus der Werbung glauben möchte. Seit einigen Jahren schenken allerdings viele ihren Glauben lieber einer Bewegung namens "No Poo" (Abkürzung für "no shampoo"): Die erklärt herkömmliche Haarprodukte für unnütz bis schädlich und propagiert - je nach Experimentierfreude - Haare waschen gar nicht, selten oder anders.