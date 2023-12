© ZDF / Markus Hertrich



Die Laura Blajman Kadar war am 7. Oktober auf dem Nova-Festival, als Hamas-Terroristen ihren brutalen Angriff auf Israel starteten. Gemeinsam mit Abed Hassan, der zur selben Zeit in Gaza war, sprach die 35-Jährige über den blutigen Krieg in Nahost und gab zu: "Im Moment kämpfe ich darum, noch an den Frieden zu glauben."