Auch wer es bisher geschafft haben sollte, den Hitchcock-Klassiker "Psycho" (1960) noch nicht in seiner vollen Länge und Brillianz gesehen zu haben: An diesem Szenenbild mit der um ihr Leben fürchtenden Janet Leigh kommt zeit seines Lebens keiner vorbei. Natürlich könnte man bei einem Film aus dem Jahr 1960 davon ausgehen, er wäre antiquiert, in Sachen Inszenierung, Machart und Bildgebung überholt. Ist er aber nicht.