In Robert Bressons "Zum Beispiel Balthasar" (1966) wird einfühlsam das Leben und Sterben des Esels Balthasar dargestellt, angefangen mit einer idyllischen Kindheit bis hin zum beschwerlichen Alter. Um das Schicksal des zumeist verachteten und geschundenen Tieres ranken sich episodisch die Geschichten weiterer Personen. So wird der Esel Stellvertreter für die menschlichen Leiden an Gewalt, Unrecht, Lieblosigkeit und Liebesunfähigkeit.