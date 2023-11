© Kairosfilm



"Die Reise nach Tokyo" (1953) handelt von einem älteren Ehepaar, das in die japanische Hauptstadt reist, um seine erwachsenen Kinder zu besuchen. In Tokyo angekommen müssen sie feststellen, dass sie nicht willkommen sind. Der Film von Ozu Yasujiro, der am 3. November vor genau 70 Jahren in den japanischen Kinos startete, erzählt einfühlsam und sehr behutsam vom Verfall einer Familie und von einem Land im Umbruch.