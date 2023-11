© iStock / bhofack2



Auch die Kerne der Papaya landen hierzulande oft in der Mülltonne, in Asien werden sie allerdings häufig mitgegessen. Denn der Fruchtinhalt hat einiges zu bieten: Die Kerne kurbeln den Stoffwechsel an, wirken entzündungshemmend und halten die Gefäße frei. Außerdem unterstützen sie die Verdauung und töten Darmparasiten.