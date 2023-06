© iStock/Vladimir Sukhachev



Leistet gute Dienste von der Stirn bis zu den Zehen, in der Küche sowie im Garten: Ein Tausendsassa unter den Reinigungsmitteln ist die Kernseife und zeigt in allen möglichen Lebenslagen saubere Leistung. Allmählich hält die Traditionsseife wieder Einzug in die Haushalte, wie früher. Großmutter wusste schon ganz genau, warum.