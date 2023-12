© iStock/hanapon1002



Frittierte Hühnerteile als Truthahn-Ersatz? So könnte es gekommen sein, dass sich dieses Essen in Japan vor über 40 Jahren als Weihnachts-Mahl etabliert hat. Die Tradition hat ihren Ursprung in der Werbekampagne einer Fast-Food-Kette in den 70-ern: "Kentucky an Weihnachten". Seitdem stellen sich diese Restaurants in Japan zum Fest auf den größten Ansturm des Jahres ein.